Report Coronavirus nel mondo di Domenica 20 Dicembre 2020 (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Coronavirus continua a correre nel mondo: ad oggi, Domenica 20 Dicembre 2020, si sono registrati oltre 76.126.165 di casi. Come ogni Domenica, vi pubblichiamo il nostro Report aggiornato. Località Casi totali Nuovi casi (1 giorno*) Nuovi casi (ultimi 60 giorni) Casi per 1 milione di persone Decessi Tutto il mondo 76.126.165 Nessun dato 9.790 1.683.534 Stati Uniti 17.609.330 251.447 53.433 315.057 India 10.004.599 25.152 7.353 145.136 Brasile 7.162.978 52.544 33.894 185.650 Russia 2.764.843 28.116 18.841 49.170 Francia 2.441.737 15.674 36.403 59.869 Turchia 1.982.090 26.410 23.836 17.610 Regno ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilcontinua a correre nel: ad oggi,20, si sono registrati oltre 76.126.165 di casi. Come ogni, vi pubblichiamo il nostroaggiornato. Località Casi totali Nuovi casi (1 giorno*) Nuovi casi (ultimi 60 giorni) Casi per 1 milione di persone Decessi Tutto il76.126.165 Nessun dato 9.790 1.683.534 Stati Uniti 17.609.330 251.447 53.433 315.057 India 10.004.599 25.152 7.353 145.136 Brasile 7.162.978 52.544 33.894 185.650 Russia 2.764.843 28.116 18.841 49.170 Francia 2.441.737 15.674 36.403 59.869 Turchia 1.982.090 26.410 23.836 17.610 Regno ...

Ultime Notizie dalla rete : Report Coronavirus Coronavirus, il report settimanale: in Abruzzo migliorano i dati ma aumentano i morti Il Messaggero Natale 2020 ai tempi del Covid. Regali, luminarie e pranzi a domicilio

Un anno, il 2020, dove la parola Coronavirus è stata, non a caso ... con “Nuovo Dpcm”. Mesi pieni di report, bollettini dei contagi, mascherine, gel detergenti, cure, vaccini ma anche di pane fatto in ...

Coronavirus Covid-19: Da oggi Campania, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano in area gialla

Cessa da oggi di essere in vigore l’Ordinanza 5 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della ... nell ...

