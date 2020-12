Reina | “Il Napoli è nel mio cuore | quest’anno punta allo scudetto”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 dicembre 2020) Pepe, portiere della Lazio ed ex del, ha rilasciato alcune dichiarazioni per il Match Program dei biancocelesti. Sarà una gara unica, non una partita qualunque. Ilè una squadra, una società e un popolo che sono nel mio, mi sono stati molto vicini. Questi novanta minuti devono riscattarci, dobbiamo reagire agli ultimi risultati in campionato. Bisogna offrire una grande prova per avvicinarci il più possibile al conseguimento di un risultato positivo. La via più breve per riuscirci è fare una grande prestazione. Ilha una rosa ampia e preparata, hanno molte risorse eno alla vittoria del campionato. A prescindere dalle assenze possono contare su calciatori validi che non fanno sentire la mancanza di giocatori importanti. L'articolo ...