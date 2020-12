Regione Campania, incontro con i ristoratori: l’ordinanza anti covid non sarà revocata. Riparte la protesta (Di domenica 20 dicembre 2020) E’ stata solo interlocutoria la riunione tra i rappresentanti di ristoratori titolari di pubblici esercizi di Napoli. La Regione, rappresentata dall’assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello e dal capi di Gabinetto del presidente De Luca si è detta indisponibile a ritirare o a modificare l’ordinanza del 19 dicembre che colloca la Campania in zona gialla. Ai ristoratori sono stati offerti “ristori” non quantificati e l’ assessore ha espresso disponibilità a “venire incontro alla categoria”. Il blocco stradale a piazza Vittoria sospeso nel pomeriggio e la protesta potrebbero riprendere domani. “Non so che cosa potrà succedere – ha detto Antonino della Notte, presidente di Aiscat e ristoratore del lungomare – finora abbiamo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 dicembre 2020) E’ stata solo interlocutoria la riunione tra i rappresentdititolari di pubblici esercizi di Napoli. La, rappresentata dall’assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello e dal capi di Gabinetto del presidente De Luca si è detta indisponibile a ritirare o a modificaredel 19 dicembre che colloca lain zona gialla. Aisono stati offerti “ristori” non quficati e l’ assessore ha espresso disponibilità a “venirealla categoria”. Il blocco stradale a piazza Vittoria sospeso nel pomeriggio e lapotrebbero riprendere domani. “Non so che cosa potrà succedere – ha detto Antonino della Notte, presidente di Aiscat e ristoratore del lungomare – finora abbiamo ...

