Regina Elisabetta cancella la cerimonia dei doni natalizi allo staff (Di domenica 20 dicembre 2020) Regina Elisabetta: le 30 foto più belle di Natale sfoglia la gallery Continuano le delusioni natalizie per la Regina Elisabetta. Costretta dall'emergenza Covid a rimanere nel castello di Windsor per le festività e a rinunciare, quindi, al tradizionale soggiorno con figli e nipoti a Sandringham, la sovrana ha ascoltato i consigli dei medici e, nel timore di un possible contagio, a malincuore ha cancellato altri appuntamenti annuali a lei molto cari. È rinviato, quindi, al prossimo anno il tradizionale pranzo ...

