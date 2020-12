Regeni | gli interessi nazionali di Italia e Francia sono Eni e Elf oppure la convivenza?

EP_President : Oggi l'@Europarl_IT ha detto all'Egitto: nessun compromesso su verità, giustizia e diritti umani. Vogliamo verità… - Corriere : L’avvocato di Regeni: «Sogno Giulio che cammina, so che gli daremo giustizia» - fattoquotidiano : Corrado Augias ha fatto una cosa che è mal tollerata nella consuetudine italiana [di Furio Colombo] - airamonivas : RT @GiulioSiamoNoi: #Regeni, l'avvocato Ballerini: Sogno Giulio che cammina, gli daremo giustizia. Provare a riparare dei torti è una cosa… - Achillecaro : L’avvocata di Regeni: «Per Giulio non è ancora il momento della memoria, gli daremo giustizia» -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni gli

Gli intellettuali italiani, con Corrado Augias in prima fila, accendono un faro sulla barbara uccisione del nostro Giulio Regeni e la storia controversa di questa alta onorificenza francese ‘Honneur ...E con lo slogan "Chi dimentica diventa colpevole" si è rinnovato dal Festival l'appello per chiedere verità e giustizia per Mario Paciolla, Giulio Regeni e Ilaria Alpi. Il Premio Pimentel Fonseca, è ...