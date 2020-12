Recovery plan, perché ha poco senso la polemica sulla “novità” dei progetti: per la Ue l’importante è affrontare i ritardi cronici (Di domenica 20 dicembre 2020) Il nodo gordiano lo ha sciolto con poche parole Mario Draghi: “progetti nuovi o vecchi? Non importa, ciò che conta è che abbiano un valore sociale dimostrabile. Quel che bisogna valutare è se un progetto è utile o no. Se supera certi test che riguardano il suo tasso di rendimento sociale, come anche nell’istruzione o nel cambiamento climatico, oppure è semplicemente il frutto di una convenienza politica e di clientelismo“. L’ex presidente della Banca centrale europea è intervenuto così su una polemica, piuttosto sterile, su cosa realizzare con i 196 miliardi (tra prestiti e trasferimenti) in arrivo nei prossimi anni a valere sul Recovery fund. In particolare Matteo Renzi ha rimproverato il governo di destinare 88 su 127 miliardi di prestiti europei a progetti già esistenti. Certo, la pandemia ha creato nuove esigenze e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Il nodo gordiano lo ha sciolto con poche parole Mario Draghi: “nuovi o vecchi? Non importa, ciò che conta è che abbiano un valore sociale dimostrabile. Quel che bisogna valutare è se un progetto è utile o no. Se supera certi test che riguardano il suo tasso di rendimento sociale, come anche nell’istruzione o nel cambiamento climatico, oppure è semplicemente il frutto di una convenienza politica e di clientelismo“. L’ex presidente della Banca centrale europea è intervenuto così su una, piuttosto sterile, su cosa realizzare con i 196 miliardi (tra prestiti e trasferimenti) in arrivo nei prossimi anni a valere sulfund. In particolare Matteo Renzi ha rimproverato il governo di destinare 88 su 127 miliardi di prestiti europei agià esistenti. Certo, la pandemia ha creato nuove esigenze e ...

