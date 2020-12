Recovery: Lega, 'governo non giochi a carte coperte su debiti italiani' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Gli italiani non possono tollerare che miliardi messi a debito sulle spalle nostre e delle prossime generazioni siano gestiti nelle segrete stanze di Conte e Casalino. Sul Recovery Fund la Lega esige un passaggio parlamentare di costruzione delle proposte e di condivisione come delineato dal Presidente della Repubblica. Le commissioni competenti devono immediatamente iniziare il lavoro e il governo é totalmente responsabile: non può giocare a carte coperte sui debiti degli italiani". Lo dichiarano i deputati della Lega Edoardo Rixi e Alessandro Morelli, capi dipartimento Infrastrutture e Telecomunicazioni, ed Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Glinon possono tollerare che miliardi messi a debito sulle spalle nostre e delle prossime generazioni siano gestiti nelle segrete stanze di Conte e Casalino. SulFund laesige un passaggio parlamentare di costruzione delle proposte e di condivisione come delineato dal Presidente della Repubblica. Le commissioni competenti devono immediatamente iniziare il lavoro e ilé totalmente responsabile: non può giocare asuidegli". Lo dichiarano i deputati dellaEdoardo Rixi e Alessandro Morelli, capi dipartimento Infrastrutture e Telecomunicazioni, ed Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti alla Camera.

Recovery Fund, il consigliere regionale della Lega Molinaro: ‘Governo dia al Sud quanto gli spetta’

Di seguito la nota diffusa dal consigliere regionale della Lega Pietro Molinaro: Dopo il recente accordo tra i 27 paesi dell’Unione Europea sul Recovery Fund New Generation, diventa ancora più urgente ...

