Recovery | Bernini Fi | ' ritardo governo non era fake news'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Per la prima volta oggi un autorevole esponente del, il ministro Amendola, ha ammesso che ilPlan italiano è insulla tabella di marcia, perché la definizione del piano di rilancio è ferma da settimane a causa della verifica in corso. È una plateale smentita al premier, che appena pochi giorni fa aveva liquidato comeogni critica delle opposizioni all'impasse delsui fondi europei. Sul Mes lo scontro nella maggioranza è totale, e sul Next Generation Eu l'Italia rischia di arrivare fuori tempo massimo. Lussi che un Paese in ginocchio non si può certo permettere”. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria