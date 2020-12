Recensione The Midnight Sky, poco mordente per il film moralista di George Clooney su Netflix (Di domenica 20 dicembre 2020) Recensione The Midnight Sky, dal 23 dicembre arriva su Netflix il film diretto e interpretato da George Clooney Dal 23 dicembre sulla piattaforma streaming Netflix sarà disponibile The Midnight Sky, pellicola diretta da George Clooney e prodotta da Anonymous Content, Netflix e Smokehouse Pictures. The Midnight Sky è l’adattamento cinematografico del romanzo La distanza tra le stelle di Lily Brooks-Dalton, pubblicato nel 2006. Oltre a George Clooney, nel cast figurano: Felicity Jones, Kyle Chandler, Demián Bichir e David Oyelowo. Questo racconto post-apocalittico segue Augustine (George Clooney), uno scienziato ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 20 dicembre 2020)TheSky, dal 23 dicembre arriva suildiretto e interpretato daDal 23 dicembre sulla piattaforma streamingsarà disponibile TheSky, pellicola diretta dae prodotta da Anonymous Content,e Smokehouse Pictures. TheSky è l’adattamento cinematografico del romanzo La distanza tra le stelle di Lily Brooks-Dalton, pubblicato nel 2006. Oltre a, nel cast figurano: Felicity Jones, Kyle Chandler, Demián Bichir e David Oyelowo. Questo racconto post-apocalittico segue Augustine (), uno scienziato ...

