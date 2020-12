Real Madrid, Florentino Perez conferma: “Giocatori, staff e tecnico hanno scelto di ridursi l’ingaggio del 10%. Casillas mito del madridismo” (Di domenica 20 dicembre 2020) Arrivano novità da Madrid, sponda Real. A margine dell'Assemblea dei soci, Florentino Perez, patron del club, ha parlato a lungo della situazione economica e sportiva della società. Grande importanza è stata data alle riduzione degli ingaggi della prima squadra di calcio ma anche al progetto stadio e ad alcuni aspetti in vista del futuro.Real Madrid: le parole di Florentino Perezcaption id="attachment 994249" align="alignnone" width="675" Real Madrid Florentino Perez Zidane (getty images)/captionCome riporta AS, il numero uno del Real Madrid ha fatto il punto sul momento del club blancos: "Stiamo vivendo un momento difficile a causa della pandemia da ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) Arrivano novità da, sponda. A margine dell'Assemblea dei soci,, patron del club, ha parlato a lungo della situazione economica e sportiva della società. Grande importanza è stata data alle riduzione degli ingaggi della prima squadra di calcio ma anche al progetto stadio e ad alcuni aspetti in vista del futuro.: le parole dicaption id="attachment 994249" align="alignnone" width="675"Zidane (getty images)/captionCome riporta AS, il numero uno delha fatto il punto sul momento del club blancos: "Stiamo vivendo un momento difficile a causa della pandemia da ...

