RANIERI GUERRA "MAI MINACCIATO ZAMBON"/ "Piano pandemico non aggiornato ma..." (Di domenica 20 dicembre 2020) RANIERI GUERRA, a Non è l'Arena la sua verità su dossier Oms : "Non ho mai MINACCIATO ZAMBON". E su Piano pandemico italiano: "Non è aggiornato ma avvertì ministro Lorenzin" Leggi su ilsussidiario (Di domenica 20 dicembre 2020), a Non è l'Arena la sua verità su dossier Oms : "Non ho mai". E suitaliano: "Non èma avvertì ministro Lorenzin"

reportrai3 : Ranieri Guerra ha detto che il piano nazionale di prevenzione delle pandemie influenzali non ha nulla a che fare co… - MaMaurizi9 : RT @galeazzobignami: #NonelArena #pianopandemico non perdete questa occasione di inchiodare Ranieri Guerra alle sue responsabilità. Doveva… - KLoop62 : Il silenzio del potere... Sileri perché non ti incazzi come le puntate precedenti?!? Hai timore di Ranieri Guerra ?!? #NonelArena - guadaraffa : Una recente immagine di Ranieri #Guerra prima di essere sollevato dall'incarico da parte dell' #Oms.… - patrizi71459194 : @nonelarena Ranieri Guerra sei licenziato! -