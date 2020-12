Ranieri Guerra "Dossier Oms? Mai fatto sparire"/ Zambon "Mi ha chiamato e minacciato" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ranieri Guerra, a Non è l'Arena la sua verità su Dossier Oms : "Mai ritirato. Piano pandemico? Non era aggiornato". Il legale di Francesco Zambon rivela: "Lo ha chiamato e minacciato" Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020), a Non è l'Arena la sua verità su: "Mai ritirato. Piano pandemico? Non era aggiornato". Il legale di Francescorivela: "Lo ha

reportrai3 : Ranieri Guerra ha detto che il piano nazionale di prevenzione delle pandemie influenzali non ha nulla a che fare co… - CastigamattU : RT @valy_s: Ranieri Guerra “La #variantecovid “inglese”è più contagiosa ma non varia la letalità ed i vaccini sono altrettanto efficaci. L’… - federomantica : RT @nonelarena: #nonelarena Giletti mostra una email confidenziale tra #Zambon e #Tedros (Direttore #OMS): 'Minacciato di licenziamento da… - sovranista375 : RT @valy_s: Ranieri Guerra “La #variantecovid “inglese”è più contagiosa ma non varia la letalità ed i vaccini sono altrettanto efficaci. L’… - ILupobianco : RT @valy_s: Ranieri Guerra “La #variantecovid “inglese”è più contagiosa ma non varia la letalità ed i vaccini sono altrettanto efficaci. L’… -