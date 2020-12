Raggi assolta: “Provo sollievo, ho sempre avuto la coscienza a posto. Politicamente mi sono sentita sola” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Provo sollievo, ho sempre avuto la coscienza a posto. Sapevo di essermi comportata onestamente. Però sono stati anni di solitudine politica, durante i quali avrei gradito maggiore sostegno dal M5S. Solo la mia squadra di collaboratori non mi ha mai abbandonata”. E’ quanto dice in un’intervista al Fatto Quotidiano la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a proposito dell’assoluzione incassata ieri per la vicenda Marra (leggi l’articolo). “Politicamente mi sono sentita sola. I silenzi dei vertici sono stati imbarazzanti e lasciano amarezza” ha detto ancora la sindaca sottolineando che a fronte dell’impegno di guidare la Capitale d’Italia “mi sono piovute ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) “, hola. Sapevo di essermi comportata onestamente. Peròstati anni di solitudine politica, durante i quali avrei gradito maggiore sostegno dal M5S. Solo la mia squadra di collaboratori non mi ha mai abbandonata”. E’ quanto dice in un’intervista al Fatto Quotidiano la sindaca di Roma, Virginia, a proposito dell’assoluzione incassata ieri per la vicenda Marra (leggi l’articolo). “mi. I silenzi dei verticistati imbarazzanti e lasciano amarezza” ha detto ancora la sindaca sottolineando che a fronte dell’impegno di guidare la Capitale d’Italia “mipiovute ...

