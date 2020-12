Quo vadis? Bud Spencer irriconoscibile, fa un'apparizione nel film (Di domenica 20 dicembre 2020) Bud Spencer ottenne un ruolo non accreditato in Quo vadis?, celebre colossal del 1951 in cui recitò anche Sophia Loren. Un giovane Bud Spencer, del tutto irriconoscibile, ottenne un piccolo ruolo in Quo vadis? grazie al suo fisico imponente: venne scelto per fare la comparsa come guardia dell'impero romano. Il colossal, tratto dal romanzo di Henryk Sienkiewicz, vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1905, passò alla storia come una delle più imponenti produzioni di tutti i tempi. Per Spencer questa fu la seconda apparizione cinematografica, l'attore recitò in due scene diverse, pronunciando una sola battuta: "Si, Cesare". Esattamente come accadde al termine delle riprese del suo primo film, anche in questo caso il suo nome non comparve nella … Leggi su movieplayer (Di domenica 20 dicembre 2020) Budottenne un ruolo non accreditato in Quo?, celebre colossal del 1951 in cui recitò anche Sophia Loren. Un giovane Bud, del tutto, ottenne un piccolo ruolo in Quo? grazie al suo fisico imponente: venne scelto per fare la comparsa come guardia dell'impero romano. Il colossal, tratto dal romanzo di Henryk Sienkiewicz, vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1905, passò alla storia come una delle più imponenti produzioni di tutti i tempi. Perquesta fu la secondacinematografica, l'attore recitò in due scene diverse, pronunciando una sola battuta: "Si, Cesare". Esattamente come accadde al termine delle riprese del suo primo, anche in questo caso il suo nome non comparve nella …

