Quelli che il calcio | gli ospiti del 20 dicembre 2020

Il 20 dicembre 2020, alle 14:00 su Raidue, va in onda la settima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest'anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d'attualità. Nella settima puntata, in studio ci saranno tre grandi stelle, fra passato e presente, dal maestro della racchetta Adriano Panatta al signore degli anelli Juri Chechi per finire con il roseo futuro della pallavolista della nazionale Cristina Chirichella. Mentre i due nerazzurri di sponde opposte, l'interista Enrico Bertolino e l'atalantino Omar Fantini, si punzecchieranno sulla lotta al vertice ...

