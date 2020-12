Puglia, Lopalco: 'Solo in 37mila hanno aderito al vaccino anti Covid. Test rapidi? Postazione in ogni Comune' (Di domenica 20 dicembre 2020) BARI - Alle 17.30 di oggi sono 37mila le adesioni tra gli operatori sanitari pugliesi alla campagna di vaccinazione anti Covid che inizierà il 27 dicembre e proseguirà a gennaio: lo comunica l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 20 dicembre 2020) BARI - Alle 17.30 di oggi sonole adesioni tra gli operatori sanitari pugliesi alla campagna di vaccinazioneche inizierà il 27 dicembre e proseguirà a gennaio: lo comunica l'...

SassiLive : SPERANZA: “NUOVO CEPPO VIRUS PIÙ VELOCE MA NON PIÙ LETALE, STOP AI VOLI CON LA GRAN BRETAGNA”. LOPALCO (REGIONE PUG… - baritoday : Variante inglese del Covid, oggi nessun volo dal Regno Unito in Puglia. Lopalco: 'Il ceppo non è presente da noi'… - Borderline_24 : #Variante inglese del #Covid, Lopalco: 'Finora non individuata in Puglia' - infoitsalute : Vaccino anti-Covid, finora in Puglia 26mila adesioni dei sanitari. Ultimo giorno per prenotarsi, Lopalco: 'Registra… - VicentePugliaAr : RT @LaGazzettaWeb: Puglia, Lopalco: «37mila operatori sanitari hanno aderito al vaccino anti Covid» -