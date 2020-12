Profumatori fai da te per termosifoni | Economici ed ecologici!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 20 dicembre 2020)fai da te per: Iin questo periodo sono sempre accesi, la loro funzione è, naturalmente, quella di scaldare l’ambiente ma perché non sfruttarli anche per profumare tutta casa? Almeno, in questo modo, possiamo risparmiare sui! Allora vediamo come sfruttate il calore dei, confatti in casa. Profumare la casa con le bucce degli agrumi In inverno, arance, mandarini e clementine non mancano mai sulle nostre tavole, invece di buttare le bucce, tagliamole a striscioline ed appoggiamole sopra al termosifone. Appena, questo si scalderà tutti gli ambienti profumeranno di frutta. Possiamo usare le bucce finché non saranno completamente secche, a quel punto dovremo sostituirle.fatti con i ...