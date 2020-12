Probabili formazioni Roma-Cagliari: quattordicesima giornata Serie A 2020/2021 (Di domenica 20 dicembre 2020) Le Probabili formazioni di Roma-Cagliari, match della quattordicesima giornata di Serie A 2020/2021. C’è grande attesa per questa sfida che vedrà in campo giallorossi e sardi alle 20:45 di mercoledì 23 dicembre. La partita sarà trasmessa su Dazn in diretta esclusiva mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match. Roma – Fonseca non si discosta dal 3-4-2-1 con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko mentre Pedro dovrebbe partire dalla panchina. Ballottaggio tra Karsdorp e Bruno Peres con l’olandese favorito. Cagliari – Di Francesco schiera il 4-2-3-1 con Nandez, Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone. Out ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Ledi, match delladi. C’è grande attesa per questa sfida che vedrà in campo giallorossi e sardi alle 20:45 di mercoledì 23 dicembre. La partita sarà trasmessa su Dazn in diretta esclusiva mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match.– Fonseca non si discosta dal 3-4-2-1 con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko mentre Pedro dovrebbe partire dalla panchina. Ballottaggio tra Karsdorp e Bruno Peres con l’olandese favorito.– Di Francesco schiera il 4-2-3-1 con Nandez, Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone. Out ...

