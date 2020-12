Probabili formazioni Bologna-Atalanta: quattordicesima giornata Serie A 2020/2021 (Di domenica 20 dicembre 2020) Le Probabili formazioni di Bologna-Atalanta, match della quattordicesima giornata di Serie A 2020/2021. C’è grande attesa per questa sfida in programma al Dall’Ara alle 20:45 di mercoledì 23 dicembre. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Bologna – Spazio al 4-2-3-1 con Skorupski ancora out, è pronto Da Costa. Out Santander, Skov Olsen, Mbaye, Orsolini, Hickey, Sansone e Ravaglia. Atalanta – Gasperini non perde il 3-4-2-1 mentre il caso Gomez non rientra. Toloi, Romero e Djimsiti in difesa con Palomino dietro nelle gerarchie. Ilicic e Malinovskyi ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Ledi, match delladi. C’è grande attesa per questa sfida in programma al Dall’Ara alle 20:45 di mercoledì 23 dicembre. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 4-2-3-1 con Skorupski ancora out, è pronto Da Costa. Out Santander, Skov Olsen, Mbaye, Orsolini, Hickey, Sansone e Ravaglia.– Gasperini non perde il 3-4-2-1 mentre il caso Gomez non rientra. Toloi, Romero e Djimsiti in difesa con Palomino dietro nelle gerarchie. Ilicic e Malinovskyi ...

