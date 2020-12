Principe William, la scenata con la ex fidanzata: Kate Middleton a bocca aperta (Di domenica 20 dicembre 2020) Se il Principe Harry è sempre stato considerato la “testa calda” della Famiglia Reale inglese, del Principe William si è sempre detto il contrario. Eppure, stando a quello che riportano alcuni aneddoti inediti, anche il marito di Kate Middleton avrebbe un temperamento irascibile. Alcuni tabloid inglesi, ad esempio, riportano nelle ultime ore un episodio in cui avrebbe perso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 20 dicembre 2020) Se ilHarry è sempre stato considerato la “testa calda” della Famiglia Reale inglese, delsi è sempre detto il contrario. Eppure, stando a quello che riportano alcuni aneddoti inediti, anche il marito diavrebbe un temperamento irascibile. Alcuni tabloid inglesi, ad esempio, riportano nelle ultime ore un episodio in cui avrebbe perso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

infoitcultura : Il sorriso del principe Louis è irresistibile, nella cartolina di Natale 2020 di Kate e William - infoitcultura : Kate Middleton, il Principe William rivela: “A volte George è un animale in gabbia” - DVCSTARSONIA : RT @SkyTG24: William e Kate, ma non solo: le migliori cartoline di Natale della Royal Family. FOTO - vogue_italia : Una fede nuziale con un romanticissimo messaggio: Elisabetta II e Filippo il giorno delle loro nozze - Wally_84 : RT @SkyTG24: William e Kate, ma non solo: le migliori cartoline di Natale della Royal Family. FOTO -