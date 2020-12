Premier League: Mourinho perde col Leicester (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Leicester City è la seconda forza del campionato. Le Volpi sbancano meritatamente il Tottenham Hotspur Stadium (2-0) e spingono gli Spurs, incappati in una settimana orribile, ai piedi del podio. ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 dicembre 2020) IlCity è la seconda forza del campionato. Le Volpi sbancano meritatamente il Tottenham Hotspur Stadium (2-0) e spingono gli Spurs, incappati in una settimana orribile, ai piedi del podio. ...

Importante vittoria del Leicester, che espugna il campo del Tottenham col punteggio di 0-2 e sorpassa in classifica proprio la squadra di Mourinho. Ha aperto le danze un calcio di rigore nei minuti di ...

Va al Leicester il big match con il Tottenham. Nella quattordicesima giornata di Premier League, le Foxes vincono 2-0 in casa degli uomini di Mourinho: decisivi il rigore di Vardy a fine primo tempo e ...

Importante vittoria del Leicester, che espugna il campo del Tottenham col punteggio di 0-2 e sorpassa in classifica proprio la squadra di Mourinho. Ha aperto le danze un calcio di rigore nei minuti di ...Va al Leicester il big match con il Tottenham. Nella quattordicesima giornata di Premier League, le Foxes vincono 2-0 in casa degli uomini di Mourinho: decisivi il rigore di Vardy a fine primo tempo e ...