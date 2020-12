Premier League 2020/2021: l’Aston Villa stende 3-0 il West Bromwich e aggancia il Chelsea (Di domenica 20 dicembre 2020) Nel posticipo della quattordicesima giornata di Premier League 2020/2021 l’Aston Villa passa 3-0 al The Hawthorns contro il West Bromwich e sale all’ottavo posto in classifica in coabitazione con il Chelsea di Frank Lampard, che domani scenderà in campo con il West Ham. Gli ospiti passano in vantaggio dopo appena cinque minuti grazie ad un gol realizzato da Anwar El Ghazi su assist di Bertrand Traoré; per i padroni di casa, invece, piove sul bagnato quando al 36? restano in dieci uomini a causa dell’espulsione di Jack Livermore. La partita, dunque, prende una direzione ben precisa e, nel finale, i Villans chiudono definitivamente i giochi prima con Traoré e ancora con El Ghazi, che concretizza la sua ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Nel posticipo della quattordicesima giornata dipassa 3-0 al The Hawthorns contro ile sale all’ottavo posto in classifica in coabitazione con ildi Frank Lampard, che domani scenderà in campo con ilHam. Gli ospiti passano in vantaggio dopo appena cinque minuti grazie ad un gol realizzato da Anwar El Ghazi su assist di Bertrand Traoré; per i padroni di casa, invece, piove sul bagnato quando al 36? restano in dieci uomini a causa dell’espulsione di Jack Livermore. La partita, dunque, prende una direzione ben precisa e, nel finale, ins chiudono definitivamente i giochi prima con Traoré e ancora con El Ghazi, che concretizza la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League I risultati in Premier League Goal.com Premier League, l’Aston Villa travolge un West Brom in 10 e vince 3-0

Il cambio di allenatore non ha giovato al West Bromwich che è stato battuto 3-0 anche dall’Aston Villa. Gli ospiti sono passati in vantaggio dopo appena cinque minuti con El-Ghazi e al 36' il WBA è an ...

DE PAUL, Mi manca solo di giocare in Premier League

Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, è stato intervistato da BeIN Sports: "Cerco sempre di migliorare partita dopo partita. In questo momento della mia ...

