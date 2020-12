Pregliasco | Almeno 12 varianti Covid; non sappiamo se la mutazione influisce sul vaccino

Leggi su agi

(Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - “Una nuova variante? Non mi sorprende affatto”. Lo dice all'AGI Fabrizio Pergliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, interpellato sul nuovo ceppo di Covid-19 che ha indotto la Gran Bretagna a imporre un nuovo lockdown durante le feste natalizie. “Di– afferma – ne sono state individuate già una dozzina. Quindi ce lo aspettavamo che prima o poi una avrebbe iniziato a circolare. Le differenze? E' come l'altro ma più aggressivo”.spiega che le “fanno parte dell'adattamento del virus all'ospite. Questo ceppo ci è riuscito, è molto furbo, diciamo così. Ha trovato un meccanismo di aggressione più efficace. Non si diffonde più velocemente quindi, ma è più aggressivo, ha una contagiosità maggiore e quindi una capacità diffusiva maggiore ed è questo quello che preoccupa, ma non stupisce. La ...