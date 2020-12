Potenza-Catania probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 20 dicembre 2020) Questo pomeriggio alle 15, presso lo stadio Alfredo Viviani, si affronteranno Potenza e Catania. L’incontro sarà valido per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. Da una parte i padroni di casa hanno disperato bisogno di punti salvezza, dall’altra gli ospiti devono limitare i passi falsi per non rischiare di allontanarsi dalle zone nobili. Il momento del Potenza Non sarà da ricordare questa prima parte di campionato del Potenza. I rossoblù sono attualmente diciottesimi con appena 10 punti conquistati in 15 gare. Un ruolino di marcia segnato da due sole vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. A pesare però, è soprattutto il dato dei gol subiti. Finora sono 28, numero che gli ha conferito il poco ambito “premio” di peggior difesa del girone. Non sorridono nemmeno gli ultimi 5 incontri disputati, in cui sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Questo pomeriggio alle 15, presso lo stadio Alfredo Viviani, si affronteranno. L’incontro sarà valido per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. Da una parte i padroni di casa hanno disperato bisogno di punti salvezza, dall’altra gli ospiti devono limitare i passi falsi per non rischiare di allontanarsi dalle zone nobili. Il momento delNon sarà da ricordare questa prima parte di campionato del. I rossoblù sono attualmente diciottesimi con appena 10 punti conquistati in 15 gare. Un ruolino di marcia segnato da due sole vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. A pesare però, è soprattutto il dato dei gol subiti. Finora sono 28, numero che gli ha conferito il poco ambito “premio” di peggior difesa del girone. Non sorridono nemmeno gli ultimi 5 incontri disputati, in cui sono ...

