Postalmarket ritorna nella sua versione online con Diletta Leotta in copertina (Di domenica 20 dicembre 2020) Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Carla Bruni, Monica Bellucci: questi alcuni dei nomi delle icone di bellezza comparse in copertina quando Postalmarket era «il mitico catalogo che che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza», ha affermato Diletta Leotta. La giornalista sarà il volto del primo numero di Postalmarket che, oltre ad essere un catalogo online di vendita, avrà anche una versione cartacea. Sia per il portale online che per la versione cartacea dovremo aspettare il 2021. LEGGI ANCHE >>> Il voyeurismo dei giornali italiani su Diletta Leotta Diletta Leotta Postalmarket, l’annuncio su Instagram ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 20 dicembre 2020) Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Carla Bruni, Monica Bellucci: questi alcuni dei nomi delle icone di bellezza comparse inquandoera «il mitico catalogo che che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza», ha affermato. La giornalista sarà il volto del primo numero diche, oltre ad essere un catalogodi vendita, avrà anche unacartacea. Sia per il portaleche per lacartacea dovremo aspettare il 2021. LEGGI ANCHE >>> Il voyeurismo dei giornali italiani su, l’annuncio su Instagram ...

