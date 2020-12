Pirlo: “Ronaldo? Gli ho detto che mi sono preoccupato per i suoi muscoli quando ha fatto il colpo di tacco” (Di domenica 20 dicembre 2020) “È stata una buona Juve ma non so se la migliore. Forse l’arrabbiatura per il pareggio contro l’Atalanta ci ha portati a fare una grandissima partita stasera”. sono Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo la vittoria contro il Parma. Pirlo ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. “Cosa gli ho detto quando l’ho sostituito? Che mi sono preoccupato per i suoi muscoli quando ha fatto il colpo di tacco”. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) “È stata una buona Juve ma non so se la migliore. Forse l’arrabbiatura per il pareggio contro l’Atalanta ci ha portati a fare una grandissima partita stasera”.Andrea, allenatore della Juventus, dopo la vittoria contro il Parma.ha parlato anche di Cristiano. “Cosa gli hol’ho sostituito? Che miper ihaildi”. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

