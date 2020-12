Pioli: «Ibra? Spero torni il prima possibile, ma Leao…» – VIDEO (Di domenica 20 dicembre 2020) Stefano Pioli ha parlato dell’infortunio di Ibrahimovic, ma anche del valore di Leao Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza dopo la vittoria in casa del Sassuolo. «Con lui siamo più forti. Ci ha fatto crescere molto, anche da un punto di vista mentale. Abbiamo bisogno di lui. Sono contento per Leao perché è stato più intenso a livello mentale. Ha interpretato bene la gara, con grande sacrificio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Stefanoha parlato dell’infortunio dihimovic, ma anche del valore di Leao Stefano, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza dopo la vittoria in casa del Sassuolo. «Con lui siamo più forti. Ci ha fatto crescere molto, anche da un punto di vista mentale. Abbiamo bisogno di lui. Sono contento per Leao perché è stato più intenso a livello mentale. Ha interpretato bene la gara, con grande sacrificio». Leggi su Calcionews24.com

