Pioli | “All’inizio meglio senza tifosi allo stadio | ora ci farebbero volare”

(Di domenica 20 dicembre 2020) Stefano, allenatore del Milan, ha analizzato la vittoria sul Sassuolo ai microfoni di Sky Sport. Abbiamo 4-5 situazioni sul calcio d’avvio e ogni tanto le alterniamo. Volevamo approcciare bene perché di recente non ci siamo riusciti, sono stati molto bravi sia Brahim Diaz che Calhanoglu nel portare la palla e Leao nel movimento profondo. Tutte le partite valgono 3 punti ma in alcuni momenti pesano di più. Il Sassuolo è molto forte, ha palleggiato bene. Era una gara che pesava molto anche dal punto di vista mentale, essere riusciti a vincere ci dà grande soddisfazione. Se ci saranno le occasioni giuste per migliorare l’organico lo faremo, altrimenti resteremo così. È difficile gestire tante assenze, ma chi viene chiamato in causa risponde bene. Ora ci attende un ultimo sforzo e mancherà anche Kessié. Il Milan ci ha messo nelle condizioni migliori per lavorare, ...