“Pinocchio | sparisci” Così Conte è diventato il nemico degli italiani | tutti i soprusi del premier

(Di domenica 20 dicembre 2020) In questi due anni e mezzo Giuseppe, professorino senza gloria e modesto avvocato, non si può certo sostenere che non abbia dimostrato versatilità. Il foggiano cambia posizione con la stessa abilità con cui piega la pochette. Ha vestito con disinvoltura i panni di legale del popolo italiano e di oppressore del medesimo, didi un governo antieuropeista e populista, il giorno seguente quelli di primo ministro di un esecutivo europeista e immigrazionista oltranzista, ha difeso certi provvedimenti dei gialloverdi e poi ne ha preso pure le distanze, rinnegandoli, ha appoggiato Salvini e in seguito lo ha accusato di ogni nefandezza, è stato prima burattino e dopo burattinaio, ha rimproverato al leader della Lega di chiedere all'elettorato i pieni poteri e qualche mese dopo se li è autoassegnati, e ora non sembra intenzionato a rinunciarvi. ...