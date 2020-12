Piemonte, il giallo dei 200 mila tamponi cancellati dal ministero: non erano test molecolari (Di domenica 20 dicembre 2020) Il totale, secondo la Salute, era la somma dei molecolari con i rapidi. Un’operazione di aritmetica che avrebbe modificato il colore della Regione, da arancione a giallo Leggi su corriere (Di domenica 20 dicembre 2020) Il totale, secondo la Salute, era la somma deicon i rapidi. Un’operazione di aritmetica che avrebbe modificato il colore della Regione, da arancione a

rcarangelo : RT @Italia_Notizie: Piemonte, il giallo dei 200 mila tamponi cancellati dal ministero: non erano test molecolari - Italia_Notizie : Piemonte, il giallo dei 200 mila tamponi cancellati dal ministero: non erano test molecolari - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Piemonte, il giallo dei 200 mila tamponi cancellati dal ministero: non erano test molecolari - Corriere : Piemonte, il giallo dei 200 mila tamponi cancellati dal ministero: non erano test molecolari - Corriere : Piemonte, il giallo dei 200 mila tamponi cancellati dal ministero: non erano test molec... -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte giallo Piemonte, il giallo dei 200 mila tamponi cancellati dal ministero: non erano test molecolari Corriere della Sera Piemonte, il giallo dei 200 mila tamponi cancellati dal ministero: non erano test molecolari

Il totale, secondo la Salute, era la somma dei molecolari con i rapidi. Un’operazione di aritmetica che avrebbe modificato il colore della Regione, da arancione a giallo ...

Allerta Meteo, l’avviso della Protezione Civile: allarme giallo in Calabria e Sicilia [MAPPE e DETTAGLI]

Allerta Meteo, in arrivo temporali in Calabria e Sicilia: diramato l’allerta giallo, le mappe. Sarà una domenica di maltempo per un Ciclone Afro-Mediterraneo soprattutto nelle ...

Il totale, secondo la Salute, era la somma dei molecolari con i rapidi. Un’operazione di aritmetica che avrebbe modificato il colore della Regione, da arancione a giallo ...Allerta Meteo, in arrivo temporali in Calabria e Sicilia: diramato l’allerta giallo, le mappe. Sarà una domenica di maltempo per un Ciclone Afro-Mediterraneo soprattutto nelle ...