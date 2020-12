Pescatori liberi, Silvio Berlusconi telefona all'armatore: "Putin decisivo" (Di domenica 20 dicembre 2020) Francesca Galici Silvio Berlusconi ha voluto parlare con l'armatore di uno dei due pescherecci per far sentire la sua vicinanza: non sono mancati gli scherzi e qualche battuta sul Milan I 18 Pescatori tenuti prigionieri in Libia hanno fatto ritorno a Mazara del Vallo dopo oltre 100 giorni di reclusione. Silvio Berlusconi ha voluto chiamare personalmente il comandante del Medinea, uno dei due pescherecci posti in stato di fermo dalla Libia lo scorso settembre, per esprimere vicinanza a tutto l'equipaggio. L'armatore Marrone ha potuto parlare con il leader di Forza Italia grazie al presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, che si è precipitato a Mazara del Vallo per accogliere i Pescatori ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) Francesca Galiciha voluto parlare con l'di uno dei due pescherecci per far sentire la sua vicinanza: non sono mancati gli scherzi e qualche battuta sul Milan I 18tenuti prigionieri in Libia hanno fatto ritorno a Mazara del Vallo dopo oltre 100 giorni di reclusione.ha voluto chiamare personalmente il comandante del Medinea, uno dei due pescherecci posti in stato di fermo dalla Libia lo scorso settembre, per esprimere vicinanza a tutto l'equipaggio. L'Marrone ha potuto parlare con il leader di Forza Italia grazie al presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, che si è precipitato a Mazara del Vallo per accogliere i...

