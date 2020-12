Pescatori liberati, tutti negativi ai test Covid. L’abbraccio ai familiari dopo 100 giorni di incubo (video) (Di domenica 20 dicembre 2020) I 18 Pescatori liberati, dopo il lungo sequestro durato oltre tre mesi in Libia, sono finalmente arrivati a Mazzara del Vallo. I due pescherecci Antartide e Medinea, con i nostri connazionali a bordo, hanno attraccato alla banchina del porto siciliano. dopo oltre 100 giorni di sequestro e di silenzio istituzionale, sono liberi e al sicuro. Ad accoglierli, il suono delle sirene di tutte le imbarcazioni ormeggiate. Sotto un gazebo, i parenti, stremati da ansia, preoccupazione, in attesa. E subito, per i Pescatori rientrati sono stati eseguiti tamponi e verifiche Covid che hanno dato esito rassicurante. I test rapidi eseguiti da quattro sanitari della Usca dell’Asp di Trapani sono, infatti, tutti negativi. Eseguiti anche ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 dicembre 2020) I 18il lungo sequestro durato oltre tre mesi in Libia, sono finalmente arrivati a Mazzara del Vallo. I due pescherecci Antartide e Medinea, con i nostri connazionali a bordo, hanno attraccato alla banchina del porto siciliano.oltre 100di sequestro e di silenzio istituzionale, sono liberi e al sicuro. Ad accoglierli, il suono delle sirene di tutte le imbarcazioni ormeggiate. Sotto un gazebo, i parenti, stremati da ansia, preoccupazione, in attesa. E subito, per irientrati sono stati eseguiti tamponi e verificheche hanno dato esito rassicurante. Irapidi eseguiti da quattro sanitari della Usca dell’Asp di Trapani sono, infatti,. Eseguiti anche ...

