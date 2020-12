Pescatori italiani liberati in Libia, oggi l’arrivo a Mazara del Vallo | DIRETTA (Di domenica 20 dicembre 2020) di Anna Ditta da Mazara del Vallo – È atteso per stamattina a Mazara del Vallo (Trapani) l’arrivo dei 18 Pescatori sequestrati in Libia per 108 giorni e liberati lo scorso 17 dicembre dopo il volo del presidente Giuseppe Conte e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Bengasi. I marittimi stanno tornando a casa a bordo dei due pescherecci Antartide e Medinea. Ad attenderli i familiari che dallo scorso primo settembre, il giorno del rapimento in acque internazionali, hanno chiesto a gran voce la loro liberazione al governo. All’arrivo i Pescatori (8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi) saranno sottoposti al tampone rapido e, se negativi, potranno riabbracciare i familiari. Dovranno poi ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020) di Anna Ditta dadel– È atteso per stamattina adel(Trapani)dei 18sequestrati inper 108 giorni elo scorso 17 dicembre dopo il volo del presidente Giuseppe Conte e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Bengasi. I marittimi stanno tornando a casa a bordo dei due pescherecci Antartide e Medinea. Ad attenderli i familiari che dallo scorso primo settembre, il giorno del rapimento in acque internazionali, hanno chiesto a gran voce la loro liberazione al governo. Al(8, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi) saranno sottoposti al tampone rapido e, se negativi, potranno riabbracciare i familiari. Dovranno poi ...

matteorenzi : La liberazione dei pescatori italiani in Libia è una notizia bellissima. Questi connazionali potranno passare il Na… - virginiaraggi : Una bella notizia per il nostro Paese: i pescatori italiani sequestrati in Libia sono finalmente liberi dopo 108 gi… - matteosalvinimi : Se i #pescatori italiani sequestrati in Libia potranno tornare a casa dalle loro famiglie sarà una giornata di fest… - marcoranieri72 : RT @RadioSavana: Di Maio stringe la mano a Haftar, colui che ha sequestrato senza motivo 18 pescatori italiani. Probabilmente lo avrà anche… - mauriziobuonoc1 : @GiorgiaMeloni Risposta facile entrambi e gli italiani pagano con la salute e con l'economia. Subito a casa anzi es… -