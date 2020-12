Persone disabili in Iran: 12 milioni di vittime (Di domenica 20 dicembre 2020) Le Persone disabili in Iran subiscono discriminazioni e violazioni dei loro diritti ogni giorno. E le principali organizzazioni in loro difesa hanno denunciato l’inadeguatezza dei provvedimenti normativi e l’insostenibilità del grave stigma sociale che li riguarda. Anche se alcune innovazioni tecnologiche fanno ben sperare, il Paese dovrà impegnarsi per garantire la piena parità dei diritti. Leggi su periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Leinsubiscono discriminazioni e violazioni dei loro diritti ogni giorno. E le principali organizzazioni in loro difesa hanno denunciato l’inadeguatezza dei provvedimenti normativi e l’insostenibilità del grave stigma sociale che li riguarda. Anche se alcune innovazioni tecnologiche fanno ben sperare, il Paese dovrà impegnarsi per garantire la piena parità dei diritti.

FicarraePicone : “Valeria, 32enne con la sindrome di Down, morta SOLA ricoverata in ospedale al Policlinico di Palermo a causa del C… - MoliPietro : Persone disabili in Iran: 12 milioni di vittime - _folklorely : La prima situazione permette di recarsi in visita presso abitazione privata dentro la stessa regione durante tutto… - avv_procopio : RT @DrKing77: Piano vaccini: le persone con disabilità siano fra le priorità - DrKing77 : Piano vaccini: le persone con disabilità siano fra le priorità -

Ultime Notizie dalla rete : Persone disabili L'appello: vaccino anti coronavirus con priorità anche alle persone con disabilità Disabili.com Persone disabili in Iran: 12 milioni di vittime

Le persone disabili in Iran subiscono quotidianamente con discriminazioni e biasimo sociale. Ecco cosa denunciano le organizzazioni a tutela.

La deroga per amici e parenti

Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, ma solo nei giorni festivi e prefestivi. Negli altri giorni sarà zona arancione. È quanto prevede il decreto Natale varato ...

Le persone disabili in Iran subiscono quotidianamente con discriminazioni e biasimo sociale. Ecco cosa denunciano le organizzazioni a tutela.Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, ma solo nei giorni festivi e prefestivi. Negli altri giorni sarà zona arancione. È quanto prevede il decreto Natale varato ...