Perché lasciare spazio su Canale 5 a Daniela Martani per dire che «si muore, non siamo eterni»?

A far notare la questione è il giornalista Francesco Canino su Twitter, condividendo il video dell'intervento di Daniela Martani a Mattino Cinque e la reazione del conduttore e dell'altra interlocutrice. La Martani, ex concorrente del Grande Fratello e ex hostess di Alitalia al centro degli scioperi contro l'azienda nel 2009, sostiene la tesi del tanto si muore, non siamo eterni e «dobbiamo fare pace col concetto di morte». Il conduttore, visibilmente in disaccordo, le toglie il collegamento mentre parla.

Johns Hopkins University dice che l'Italia è prima al mondo per morti di Covid: 111 ogni 100 mila

