Perché fare di Maratea un Patrimonio Mondiale dell’Unesco (Di domenica 20 dicembre 2020) di Biagio Maimone Il verde ed il mare di Maratea, definita “Cittadella verde”, sono l’espressione più elevata della splendore primigenio ed incontaminato della natura, custodita con cura amorevole dai suoi cittadini, che hanno stabilito regole rigorose per proteggerla da ogni forma di inquinamento e di degrado. Maratea è anche definita “La perla del Mediterraneo” , per la sua sofisticata avvenenza naturalistica. L’etimologia del suo nome, inoltre, la definisce “Dea del Mare” e rimanda ad una forma di regalità divina per quanto attiene la bellezza delle sue coste, del suo mare ed il colore delle sua acque, nelle quali si specchia la vegetazione ridente delle coste, che tinge di iridescenze verdi e azzurre la superficie del mare. Ma non basta, visitando la cittadina, che sorge in romantici rioni e valli , nonché si adagia sui dorsi di alti e verdi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 dicembre 2020) di Biagio Maimone Il verde ed il mare di, definita “Cittadella verde”, sono l’espressione più elevata della splendore primigenio ed incontaminato della natura, custodita con cura amorevole dai suoi cittadini, che hanno stabilito regole rigorose per proteggerla da ogni forma di inquinamento e di degrado.è anche definita “La perla del Mediterraneo” , per la sua sofisticata avvenenza naturalistica. L’etimologia del suo nome, inoltre, la definisce “Dea del Mare” e rimanda ad una forma di regalità divina per quanto attiene la bellezza delle sue coste, del suo mare ed il colore delle sua acque, nelle quali si specchia la vegetazione ridente delle coste, che tinge di iridescenze verdi e azzurre la superficie del mare. Ma non basta, visitando la cittadina, che sorge in romantici rioni e valli , nonché si adagia sui dorsi di alti e verdi ...

