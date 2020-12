(Di domenica 20 dicembre 2020) Laè pronta ad approvare ladi bilancio, secondo cui si andrà incon un anticipo di 5: ecco i dettagli. Secondo alcune questioni riguardanti il contratto di espansione, discusse in vista delladi bilancio da parte della, ci sarebbero considerevoli novità in arrivo. La modifica al L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Pensione: anticipa di 5 anni la Camera verso la nuova legge - #Pensione: #anticipa #Camera #verso -

Ultime Notizie dalla rete : Pensione anticipa

Riforma pensioni, le novità in Manovra 2021: ok all'emendamento sullo scivolo nel contratto di espansione delle imprese sopra i 250 dipendenti ...la prima possibilità di pensionamento è rappresentata dalla pensione anticipata ordinaria che richiede 42 anni e 10 mesi di contributi (per le donne un anno in più). Rientrando nella categoria dei ...