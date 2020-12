Pelè si congratula con Messi | “Storie come le nostre saranno sempre più rare”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 20 dicembre 2020) Leoha raggiunto O Rei,, con il numero di gol segnati nello stesso club. L’argentino con il Barcellona, il brasiliano con il Santos., attraverso Instagram, si èto con, scrivendogli un messaggio molto significativo: “Quando il tuo cuore trabocca d’amore, è difficile cambiare il tuo percorso.te, so cosa vuol dire amare indossare la stessa maglietta ogni giorno.te, so che non c’è niente di meglio del posto in cui ci sentiamo a casa.zioni per il tuo record storico, Lionel. Ma soprattutto complimenti per la tua bellissima carriera al Barcellona.la nostra, di amare lo stesso club per così tanto tempo, purtroppo...