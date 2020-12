Pelè si complimenta con Messi | “Storie come la nostra sono sempre più rare”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ieri Leoha raggiuntoper numero di gol fatti con la maglia del Barcellona: 643 in tutto. Il Barcellona lo ha festeggiato sui social e al Camp Nou, sul tabellone luminoso,comparsi i complimenti alla Pulce. E anchesi èto con lui, su Instagram. Il brasiliano scrive: “Quando il tuo cuore trabocca d’amore, è difficile cambiare il cammino.te, so cosa vuol dire indossare la stessa maglia tutti i giorni.te, so che non c’è niente di meglio del luogo in cui ti senti a casa. Complimenti per il tuo record storico. Ma soprattutto, complimenti per la tua bella carriera a Barcellona. Lela, d’amore per lo stesso club così a lungo, saranno purtroppo ...