Pattinaggio artistico | tutto pronto per i Campionati Nazionali Russi 2020 | il programma e come seguirli in tv

(Di domenica 20 dicembre 2020) Festività natalizie ad altissima tensione alla Traktor Arena di Chelyabinsk (a), l’imponente palazzo del ghiaccio che ospiterà dal 24 al 27 dicembre i2021 di, rassegna di enorme rilevanza che andrà in scena sotto gli occhi diil mondo considerato il livello stellare degli atleti coinvolti in tutte le specialità.ormai tradizione da qualche anno a questa parte i fari saranno puntati sulle pattinatrici del singolo femminile, pronte a mettere in scena un confronto più che infuocato che vedrà scontrarsi per la prima volta in assoluto dopo la separazione Alena Kostornaia, Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova. Ma non finisce qui. A mettere ulteriore pepe ci penserà forse la stella più attesa, ...