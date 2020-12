Pasta alla genovese | con questo ‘segreto’ sarà più leggera | non ci avete mai pensato!

Leggi su altranotizia

(Di domenica 20 dicembre 2020), la ricetta napoletana: conpiù digeribile, ecco di cosa si tratta, non cimaiNonostante il nome possa trarre in inganno, laè un primo piatto tipicamente napoletano, un vero e proprio ‘must’ per il pranzo della domenica nel capoluogo campano., ecco ilper renderla più: non cimaiGli ingredienti base dellasono le cipolle e la carne di manzo tagliata a pezzi, preferibilmente il girello o il lacerto, o anche la ...