Parma | Krause bacchetta Liverani | «Mancata cattiveria contro la Juve»

Kyle J Krause, presidente del Parma, ha parlato della sconfitta della sua squadra contro la Juventus. Il presidente del Parma, Kyle J. Krause, ha parlato della sconfitta netta dei ducali contro la Juventus. Ecco le sue parole raccolte da La Gazzetta dello Sport. «L'atteggiamento e l'approccio alla partita del Parma sono stati corretti. Bisogna considerare che la Juve non ci ha consentito di fare ciò che volevamo. Mi dispiace perché ci manca cattiveria in zona-gol: dobbiamo lavorarci sopra. Eravamo un po' stanchi: non abbiamo ancora la forza mentale per fare tre partite in una settimana».

Kyle J Krause, presidente del Parma, ha parlato della sconfitta della sua squadra contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni ...

Krause intervistato in piazza da Diletta Leotta

Diletta Leotta ha intervistato per Dazn questo pomeriggio il presidente del Parma Kyle Krause in un bar di piazza Garibaldi. Questo il Twit del presidente: I had a great afternoon in Piazza Garibaldi ...

