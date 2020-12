Parma-Juventus, Buffon bestemmia: rischia una giornata di squalifica (Di domenica 20 dicembre 2020) rischia una giornata di squalifica Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus, nel corso del secondo tempo del match contro il Parma valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha urlato a Portanova, appena entrato in campo: “Porta, mi interessa che ti vedo correre dio **** e stare lì a soffrire”. Il precedente è abbastanza fresco con Bryan Cristante che, domenica scorsa in Bologna-Roma, fu squalificato dal giudice sportivo con la prova televisiva per una espressione blasfema. Juventus-Fiorentina per Buffon è a rischio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020)unadiGianluigi. Il portiere della, nel corso del secondo tempo del match contro ilvalevole per la tredicesimadel campionato di Serie A 2020/2021, ha urlato a Portanova, appena entrato in campo: “Porta, mi interessa che ti vedo correre dio **** e stare lì a soffrire”. Il precedente è abbastanza fresco con Bryan Cristante che, domenica scorsa in Bologna-Roma, futo dal giudice sportivo con la prova televisiva per una espressione blasfema.-Fiorentina perè a rischio. SportFace.

