Parma-Juventus 0-4, Guidolin durante la telecronaca: "Sono ancora loro i favoriti" (Di domenica 20 dicembre 2020) "Se Sono questi, Sono ancora loro i favoriti". Non ha dubbi Francesco Guidolin nel corso della telecronaca di Parma-Juventus su Dazn. L'allenatore e opinionista ha svolto il ruolo di spalla tecnica di Pierluigi Pardo e nel finale del match, sul punteggio di 0-4, ha espresso il suo parere sui bianconeri visti oggi al Tardini, una squadra decisamente in linea con la schiacciasassi del periodo Allegri. SportFace.

goal : Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve - juventusfc : KICK-OFF |??| Comincia la sfida! Tutti insieme, un solo obiettivo. #FinoAllaFine ?? ???????? ?????????? ??… - romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - eric_spawn : RT @juventusfc: Le immagini di una bellissima vittoria ?? #ParmaJuve, la gallery ???? - Suliman1984ss : RT @TUTTOJUVE_COM: La Juventus su 'Twitter': 'Parma-Juve, la gallery' -