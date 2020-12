Papa Francesco: “Non lamentiamoci delle restrizioni, il consumismo ha sequestrato il Natale” (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA – “In questo tempo difficile, anziche’ lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di meno: non l’ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un bisognoso a cui nessuno pensa”. Cosi’ Papa Francesco durante l’Angelus in Piazza San Pietro. Leggi su dire (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA – “In questo tempo difficile, anziche’ lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di meno: non l’ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un bisognoso a cui nessuno pensa”. Cosi’ Papa Francesco durante l’Angelus in Piazza San Pietro.

davidefaraone : Abbiamo finalmente cancellato i decreti Salvini. Hanno solo prodotto insicurezza e odio. Finalmente riportiamo l'It… - GiuseppeConteIT : Auguri, Papa Francesco. Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di “prossimità”, sempre cost… - Pontifex_it : Gli eventi che hanno segnato quest’anno ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creat… - SkyTG24 : Covid, Papa Francesco: “Anziché lamentarci facciamo qualcosa per chi ha meno” - MauroCapozza : RT @rimmel83837671: Non si è cristiani a tempo,soltanto in alcuni momenti,in alcune circostanze,in alcune scelte.Non si può essere cristian… -