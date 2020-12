Pakistan approva castrazione chimica per gli stupratori (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Pakistan approva una riforma penale che ammette la possibilità di castrazione chimica per gli stupratori. Martedì 16 Dicembre Il Presidente del Pakistan Alrif Khan ha firmato una legge, approvata dal Primo Ministro Imran Khan il mese scorso. La legge ristruttura la procedura penale per i crimini di violenza sessuale. Alcune delle misure proposte hanno suscitato scalpore internazionale, prima tra tutte la possibilità della castrazione chimica per gli stupratori recidivi. Previa l’approvazione in Parlamento entro i prossimi 120 giorni, la legge comprende l’istituzione di nuovi parlamenti speciali e di un registro statale per i crimini sessuali. Questa include l’obbligo di concludere i processi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Iluna riforma penale che ammette la possibilità diper gli. Martedì 16 Dicembre Il Presidente delAlrif Khan ha firmato una legge,ta dal Primo Ministro Imran Khan il mese scorso. La legge ristruttura la procedura penale per i crimini di violenza sessuale. Alcune delle misure proposte hanno suscitato scalpore internazionale, prima tra tutte la possibilità dellaper glirecidivi. Previa l’zione in Parlamento entro i prossimi 120 giorni, la legge comprende l’istituzione di nuovi parlamenti speciali e di un registro statale per i crimini sessuali. Questa include l’obbligo di concludere i processi ...

