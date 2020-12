Pagelle Torino Bologna | Belotti è il Toro | paperaccia di Da Costa – VOTI

(Di domenica 20 dicembre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Vignato,FLOP: Da– Milinkovic-Savic 6.5; Izzo 6 (85? Vojvoda ng), Lyanco 6.5, Bremer 6, Rodriguez 5.5; Gojak 5.5 (64? Meite 6), Rincon 6, Linetty 6; Lukic 5.5; Bonazzoli 6 (28? Verdi 7),6.5.– Da5; De Silvestri 6 (61? Dijks 6), Danilo 5.5, Medel 6.5, Tomiyasu 5.5; Dominguez 5.5 (61? Schouten 6), Svanberg 6.5 (75? Poli 6); Vignato 7, Soriano 7, Barrow 5.5; ...

Torino-Bologna, le pagelle di CalcioWeb. E' andato in archivio lo scontro per la salvezza, la sfida è stata condizionata da alcuni errori ...