Paganese | giornata nera e zero punti | al ‘Marcello Torre’ il Monopoli cala il tris

Pagani (Sa)- Tonfo casalingo per la Paganese che cade al ‘Marcello Torre’ per mano di un Monopoli apparso più in vena dei campani. Tornano al successo i biancoverdi che annichiliscono la malcapitata P ...PAGANESE (3-5-2): Campani; Mattia ... Angoli: 5-6. Recupero: 1’/4’. Giornata mite dal cielo parzialmente nuvoloso. Campo in discrete condizioni. Gara a porte chiuse.