Pagamento bollo auto 2020 con sportelli Aci chiusi | ecco come fare

(Di domenica 20 dicembre 2020) Diversimobilisti hanno ilin scadenza a fine marzo, ma viviamo in tempi straordinari, in un Paese “chiuso” a causa della quarantena da coronavirus a tempo determinato, ma ancora senza una data di scadenza precisa. La domanda che molti utenti ci pongono è la seguente:è possibile pagare ilcon gli uffici Aci? Andiamo a rispondere.: uffici Acifino a quando L’mobile Club d’Italia, seguendo le direttive e le disposizioni governative, originariamente ha chiuso gli uffici solo fino a lunedì 16 marzo. Una volta che le misure sono diventate più ...

infoiteconomia : Rinviato a giugno 2021 il pagamento del bollo dell'auto - infoiteconomia : Bollo auto, rinvio del pagamento a giugno 2021 - La Voce di Rovigo - infoiteconomia : Veneto Bollo auto, rinvio del pagamento a giugno 2021 - infoiteconomia : Bollo auto, la Regione Veneto rimanda il pagamento al giugno 2021 - infoiteconomia : Bollo auto. Rinvio del pagamento a giugno 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamento bollo

“E’ una risposta importante per tutte le famiglie che stanno affrontando delle difficoltà economiche legate alla crisi pandemica - spiega l’assessore Veneto-. Infatti, il nostro obbiettivo è ridurre… ...Quando fai un acquisto fornisci sempre questi dati. In particolare l'acquisto di benzina con carta credito, ti può mettere in crisi perchè, per alcuni giorni, vedi un addebitano di 100,00€ che è la ma ...