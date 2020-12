Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre 2020 | la tua giornata secondo le stelle

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 dicembre 2020)Fox 22. Siamo arrivati a martedì, il tempo corre veloce, ormai mancano solo tre giorni a Natale: per molti oggi c’è la corsa agli ultimi regali, agli acquisti per la cena della Vigilia e per il pranzo di Natale, anche se si dovrà essere in pochi a causa delle regole da seguire per contenere il contagio e rispettare le norme date dal Governo. Ma diamo un’occhiata a quali saranno i segni favoriti dallein questa. Leggi anche: Anticipazioni2021Fox: ecco le previsioni segno per segno Scopriamolo insieme grazie alle previsioni diFox trasmesse su ‘Radio Lattemiele’, di cui come al solito riportiamo di seguito un estratto....